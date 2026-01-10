3年ぶりVへ最高の伴侶

プロ野球、オリックスの宮城大弥投手が10日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。相手は同じ沖縄出身の一般女性。チームの3年ぶりV奪還に向け、エースが最高の伴侶を得た。ファンからも「こちらまで幸せに」「めでた過ぎる」と次々に祝福メッセージが寄せられている。

宮城はオリックスのユニホームを着た“夫婦シーサー”の写真とともに「新年あけましておめでとうございます 昨年はたくさんの応援をいただき 本当にありがとうございました」と年始の挨拶。続けて「私事ではございますが、このたび結婚いたしました。お相手は沖縄県出身の一般女性です。これからは夫婦で力を合わせ、より一層精進してまいります 今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」と投稿した。

幸せムードあふれる投稿には、ファンも次々にメッセージを寄せた。

「宮城夫婦のしあわせを全力で願ってます」

「待って、まじで泣いた」

「めちゃくちゃめでた過ぎる」

「こちらまで幸せになりました」

「ウチナーンチュのお嫁さんと知り、なんか嬉しいです！」

「奥様の為にもますます頑張らなきゃね！ 応援してるよー！！」

「新婚パワーで沢村賞とりましょう！！ついでにオリックスも優勝させてください…」

宮城は2020年にドラフト1位で沖縄・興南高からオリックス入り。1年目から1軍登板を果たし、左のエースとしての地位を固めてきた。昨季は山本由伸投手がかつて着けていた背番号18を受け継いだ。23試合で7勝3敗、防御率2.39を記録。今季はV奪還へフル回転が求められる立場だ。24歳の若さながら日本代表「侍ジャパン」の常連。今年3月のワールド・ベースボール・クラシックでも、2023年大会に続く代表入りが期待されている。



（THE ANSWER編集部）