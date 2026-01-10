原因は自分にある。杢代和人、濃いめアイメイクでダークな色気放つ【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】原因は自分にある。の杢代和人が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】人気男性アイドル、濃いめアイメイクでダークな色気放つ
杢代は、目尻をブラックで締めた濃いアイメイクと深めのリップでダークな色気を放出。モノトーンのジャケットにダメージの効いたジーンズを合わせたスタイリングでまとめていた。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
◆原因は自分にある。杢代和人、ダークな色気放つ
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
