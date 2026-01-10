今回紹介するのは、Threadsに投稿された猫ちゃんの居眠り風景。投稿主さんが話をしている最中、テーブルの椅子に座っていた猫ちゃんは、話を聞くこともなく静かに目を閉じていったそうです。投稿はThreadsにて、39万回以上表示。いいね数は4.3万件を超えました。

【写真：『テーブルの椅子に座る猫』→飼い主さんが話しかけていると……まさかの瞬間】

私の話を聞かずに…

今回、Threadsに投稿したのは「猫とスローライフの日々」さん。登場したのは、テーブルの椅子に座っていた猫ちゃんです。

当時、投稿主さんは、猫ちゃんに向かって話しかけていた模様。猫ちゃんもその場を離れることはなく、大人しく座っていたそうです。しかし、目元をよく見てみると…なんと座ったまま目を閉じていたとのこと。

座った体勢のまま、そのまま居眠りしていたみたいです。なかなか器用なことをしますね。

すやすや眠る猫ちゃんはSNSで大注目

投稿主さんの話を聞かず、座ったまま居眠りしていた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「この可愛さはたまんない…ここまできたら聞いてなくていい…」「聴いてる？と問いただすと( ﾟдﾟ)ﾊｯ!←こんな感じかな」「けしからん！可愛すぎる！」などの声が多く寄せられていました。中には、「国会でも、これなら許されてしまう気がしてならない…」との声も。たしかに大事な場所でもこんなに可愛い居眠りだったら、許されそうですよね。

Threadsアカウント「猫とスローライフの日々」では、可愛い猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も猫好きにはたまらない内容です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「猫とスローライフの日々」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。