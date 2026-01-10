眠たくなってきた子猫が、ベッドで眠ろうとしていたお兄ちゃん猫に近づいていって…？胸キュン必至の子猫の行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万回再生を突破し、「かわいいツーショット」「なんて微笑ましい光景なんでしょ」「見てるだけで癒されます」といったコメントが寄せられました。

【動画：ベッドで眠ろうとする兄猫を『見つめる子猫』→近づいたかと思ったら…とんでもなく尊い光景】

ふたりでごはん

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、お兄ちゃん猫と子猫の心和む光景。横に並んで一緒にごはんを食べているのは、先住猫のうにくんと三毛模様の保護子猫ちゃんです。

うにくんの飼い主さんでもある投稿主さんが運営する保護猫シェルターにて、すくすく成長中だという三毛ちゃん。この日も、うにくんが残した分まで食べる食欲旺盛な姿を見せていたといいます。

お腹いっぱいになると…

食後は毛づくろいタイムが始まり、三毛ちゃんは投稿主さんの膝の上でも行っていたそう。そして、お腹が満たされるとやってくるのは、眠気です。一足先に猫ベッドで目を閉じるうにくんの近くには、いかにも眠そうな表情で座り込む三毛ちゃんの姿があったといいます。

本格的に眠ろうとするうにくんの姿をじーっと見つめていたかと思うと、そろりと猫ベッドの空いているスペースへと入った三毛ちゃん。遠慮がちな様子ですが、まぶたがだんだんと下がってくると…。

一緒に寝たい！

なんと、隣に寝転んで添い寝をする三毛ちゃんの姿が！どうやら一緒に寝たかったようで、うにくんにぴったりとくっついていたそう。安心したように甘える姿は、思わずキュンとしてしまうほどの可愛らしさです。

眠そうにしながらも、優しく受け入れてくれたうにくん。毛づくろいまでしてあげようと顔を近づけたものの、三毛ちゃんが前足でペチッとまさかの拒否をするという微笑ましいやりとりも見られたそう。うにくんは怒らず、そのまま添い寝を続ける仲良しなふたりなのでした。

投稿には「二頭そろうとかわいすぎた」「三毛ちゃん良かったね。一人じゃ寂しかったかな？」「そ～っと寄り添って眠る三毛ちゃんなんて可愛いんでしょう♡大きい猫ちゃんの隣は安心して眠れるよね」「恐る恐る近づく姿が可愛い♡」「このまま二人の絆が深くなれば良いですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、先住猫さんたちと保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。三毛ちゃんとうにくんが初対面時の様子なども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。