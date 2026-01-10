「でかぁぁぁぁ！」　噂の『巨大おみくじ』を引きに行ってみたら…想像以上だった

初詣に行ったときに「今年はどうか!?」と引く、おみくじ。年が明けてすぐ、『バズろぅ！』調査班から「兵庫県丹波市の高座神社に“巨大おみくじ”があるので、行ってみては」との連絡が入りましたので、早速行ってみました。

1月3日という初詣時期なだけあって、人でいっぱい！ 臨時駐車場に入る車も列を成しており、30分ほど待ってようやく入ることができました。

境内に向かう道にも、ずらぁ〜っと人が並んでいます……。それは初詣参拝の列ではなく、どうやら巨大おみくじに並ぶ人、人、人……。

まず、高座神社本殿にお参りをしてから、巨大おみくじの列の最後尾に並びました。辺りにいてはった人にどこから来られたのか聞いてみると、地元からやなくて、大阪や京都、和歌山、岡山からなど、結構遠方から来られた人がたくさんで、「ネットニュースやSNSで知って、来ました」という人ばかり。

並んで、並んで……。自分の番がまわってきたのが、列に並びはじめて1時間40分ほどが経ったころでした。

おみくじの番号が書かれた棒が出てくる筒が、目の前に。その大きさが、想像以上にデカい！ 高さ1メートル37センチメートルもあるんだそう。



「ぐるぐる回して、中の棒をよくかき混ぜてください」と言われましたが、まあまあ重い。

筒を持ち上げてひっくり返し、棒を出そうと思ったけどスッと出てこない。



「もうちょっと振ってください」と言われたので振ってみたものの、まだ出てこない。さらに、「振ってください」。しかし、出てこない。

そして、「よっこらしょっしょしょ」と数回振ったら、やっと出てきました。番号は20番。

20番のおみくじをいただきましたが、それがまた想像以上！

折りたたんで渡された段階でもデカいんですが、広げたおみくじは、新聞紙を開いたときよりも大きいA1サイズ（笑）。思わず、「でかぁぁぁぁ！」と声に出してしまいました。

私が引いたおみくじは「大吉」で、中央にこれまたデカデカと「大吉」と書かれていたので、通常のおみくじよりも何倍もありがたく感じました。

一般的なおみくじは、少しわかりづらい難しい言葉が使われていたり、「待ち人来る」など端的に書かれていたりすることが多いですが、巨大おみくじはわかりやすい言葉で詳しく具体的に書かれているだけでなく、「ポジティブ」「チャンス」などのカタカナが使われていますし、運勢の項目もたくさんあります。

このことについて宮司さんに話を聞いてみると、「だからこんなに大きくなったんです」と言うてはりました。

今年1年間、おみくじの神様からのメッセージを読み返せるように、ぶ厚くしっかりとした紙が使われています。



おみくじは大体、神社にくくったり財布に入れてお守りがわりに持ち歩いたりしますが、これは巨大すぎてできませんので、自宅に持ち帰り、ポスターのように部屋の壁にデカデカと貼っております。

※ラジオ関西『バズろぅ！』2026年1月10日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）