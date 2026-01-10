ラグビー全国大学選手権決勝・明大戦（11日、東京・MUFG国立）に臨む早大は10日、東京都杉並区の上井草グラウンドで前日練習を行った。

6季ぶり17度目の日本一まであと一つ。決勝前日の特別感はなく、試合の場面を想定した実戦的な練習などを普段通り約2時間こなした。大田尾竜彦監督は「過度な緊張はしていない。決勝前日にやるような練習をシーズンの最初からやりたいということで、決勝だからと大きく変えるわけではなく。最初からこの日を想定してやってきた」と狙いを明かした。就任5季目の指揮官にとっては監督として初めての日本一が懸かる。「監督として優勝したいというよりは、やっている選手が今までと違う景色を見て喜ぶ姿を見たい」と期待を込めた。

CTB野中健吾主将（4年）は最後の練習を終え「みんな心のどこかで“この練習も最後か…”と秘めている思いがあった」と心境を吐露。「やっとここまで来た。去年は勝てると思っていた試合（決勝の帝京大戦）で負けて、その悔しさをバネに1年間やってきた。その1年間の準備を見せたいなと思います」と気持ちを高めた。4年間の集大成となる大舞台へ「大田尾さんの下で育ってきたので感謝しかない。最後に胴上げできるように、チーム全体で戦って勝ちたい」と意気込みを語った。

日本一を懸けた「早明決戦」は6年ぶり。SH斎藤直人（現トゥールーズ）を擁して早大が優勝した2020年は、5万7597人の大観衆を集めた。その後は決勝の観客数が3万人を超えていないが、日本ラグビー協会によると今回は既に指定席完売で4万人を超える見込み。大注目の舞台が整えられた。