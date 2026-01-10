¡Ú¥³¥í¥Ã¥±¡ÛµîÇ¯2·î¤ËÉ¨¤ò¼ê½Ñ¡¡º£Ç¯¤Ï¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¤ìÊÑ¤ï¤ëÇ¯¡×¤È°ÕÍß¡¡¾¾Ê¿·ò¤ÎÁÇ´é¤âÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡×
ÌÀ¼£ºÂ¡Ø¾¾Ê¿·ò¡ß¥³¥í¥Ã¥± 45¼þÇ¯ÆÃÊÌ¸ø±é¡Ù¤¬10Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤È¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤¬¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥³¥í¥Ã¥±¡ÛµîÇ¯2·î¤ËÉ¨¤ò¼ê½Ñ¡¡º£Ç¯¤Ï¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¤ìÊÑ¤ï¤ëÇ¯¡×¤È°ÕÍß¡¡¾¾Ê¿·ò¤ÎÁÇ´é¤âÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡×
¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½À¸³è45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡È¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤¼¤ó¤Ö¿Í¤Î¶Ê¡£¼«Ê¬¤Î¶Ê¤Ï1¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿§¤ó¤Ê¿Í¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¡¢°§»¢¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡É¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
Âè°ìÉô¤ÎÉñÂæ¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³ THE STAGE2 ÁÀ¤ï¤ì¤¿¾·³¡×¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¹¾¸Í¤òÁû¤¬¤»¤¿ÂçÅ¥ËÀ¡¦È¾¼¡ÏºÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³¤Ë½Ð¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì´¤Î¤Þ¤¿Ì´¤À¤Ã¤¿¡£¿·Ç¯Áá¡¹¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤È¶¦±é¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¡ª¡É¤È¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÅù¤Ç´öÅÙ¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ï¡¢º£¤äÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÌÁÍ§¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Õ¤¶¤±¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡£Î¢¤Ç¤Ï¤ªÃãÌÜ¤Ç¡¢É½¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤´é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¶¦±é¼Ô¤¬¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÂÄ¹¤¬Í¥¤·¤¤¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÂÁÈ¤Î¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡É¤È¿ÍÊÁ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤½¤ì¤Ï¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤¬¡¢³§¤òÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¡¢Éé¤±¤¸¤ÈË«¤áÊÖ¤·¡£
¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Èº£Ç¯¤âÉñÂæ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉñÂæ¤ò¡¢·ò¹¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤Ï¡¢µîÇ¯2·î¤Ë¿Í¹©´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Î¾Â¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÂ¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤¤¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¡¢¡Ö¸á¡ÊÀ¸¤Þ¡Ë¤ìÊÑ¤ï¤ë¡×Ç¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡É¤È¡¢º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ë¤«¤±¤Æ°ÕÍß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤ÏÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ë¤Æ¡¢º£·î10Æü¡Á25Æü¤Þ¤Ç¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û