予想外の「イタズラ」をしていたゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で103万6000回再生を突破し、「笑ってしまいました」「可愛すぎます」「うちの犬もやってたw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『なにやら変な音がする』と確認しに行ったら、大型犬が…まさかの光景】

なにやら変な音がする…！？

Instagramアカウント「trill_rhea」の投稿主さんが、家でゆっくりしていたときのこと。ふと、耳をすませてみると、家の中のどこかから聞き慣れない音がしたそうです。不審に思った投稿主さんが、確認のために音が聞こえる方へ行ってみると…。

音の正体は、ゴールデンレトリバーの『Rhea(レア)』ちゃんでした。レアちゃんは、カゴの中に入れられていたキャベツを食べていたとのこと。知り合いにもらった野菜や果物をカゴに入れて、廊下に出してあったのだといいます。

無心で食べ続ける姿にホッコリ

驚いた投稿主さんが視線を送っても、レアちゃんは無心でキャベツを食べ続けていたそうです。丸のままのキャベツを「バリッ、バリッ」と食べるレアちゃん…。時折チラリと投稿主さんを振り返ることもありましたが、悪びれもせずキャベツに舌鼓を打っていたとか。

レアちゃんにとって、みずみずしいキャベツは最高のごちそうだったのかもしれません。あまりに大胆なイタズラに思わず笑ってしまうワンシーンなのでした♪

この投稿には「うちの子は白菜派だったなあ」「葉牡丹の寄せ植えを食べられたことある」「キャベツを食べたくなってきました」といった共感のコメントがたくさん寄せられています。わんこは何でも食べると言われますが、意外と野菜を好む子も多いのかもしれませんね！

にぎやかな多頭飼い

レアちゃんは、ひとりぼっちでさまよっているところを保健所に収容された元保護犬なのだそう。ガリガリに痩せ細ったレアちゃんを引き取る人は現れず、投稿主さんの家にやってきたのだといいます。

そんなレアちゃんの新しい相棒となったのが、先住犬の『Trill(トリル)』ちゃんです。

レアちゃんがやんちゃなペキニーズさんにリードを引っ張られて焦っていると、横からトリルちゃんが援軍！！大きな前足で、ペキニーズさんのイタズラを牽制したのだとか。レアちゃんが幸せに暮らせるのは、愛情あふれる家族と同居犬のおかげなのでしょうね。

投稿主さんの家には、他にもたくさんのわんこやにゃんこが暮らしています。にぎやかな日常を覗いてみたい方は、Instagramアカウント「trill_rhea」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「trill_rhea」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。