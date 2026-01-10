『僕の心のヤバイやつ』第13巻（秋田書店）と僕ヤバ公式スピンオフ『僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない』第1巻（秋田書店）が1月8日（木）に同日発売される。

【画像】『僕の心のヤバイやつ』第13巻発売記念キャンペーン

秋田書店の無料Webマンガ漫画サイト「チャンピオンクロス」にて大人気連載中の極甘青春ラブコメ『僕の心のヤバイやつ』。累計700万部突破し、2026年2月13日（金）より劇場版全国公開もされる。

最新コミックス13巻が1月8日（木）に発売され、13巻あとがきにて作者・桜井のりおが“次巻でいよいよ最終巻”と発表した。たくさんの読者たちに応援され、＆見守られた市川京太郎と山田杏奈の恋物語が、ついにクライマックスへと突入する。

作者の桜井のりおは、あとがきにて「市川と山田の中学生活も残りわずか…次巻でいよいよ最終巻となります。どうか最後まで2人の世界を見守ってくださいね。」とコメントした。

13巻発売に合わせチャンピオンクロス」では『僕の心のヤバイやつ』100話まで無料で読めるキャンペーンを2026年1月8日（木）から21日（水）まで期間限定で実施。その他『太陽よりも眩しい星』（集英社）×『僕の心のヤバイやつ』コラボフェア第2弾など、各電子書店にて無料や割引キャンペーンも1月8日（木）より開催される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）