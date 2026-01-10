料理人・笠原将弘の最新刊『うまい旅』（光文社）が1月21日（水）に発売される。

【画像】料理人・笠原将弘の食と旅のエッセイ集『うまい旅』

本書は、和食料理人として第一線を走り続ける笠原将弘が、全国各地への“出張”のなかで出合った「土地ならではの食」「人の温度」「記憶に残る一皿」を綴った、食と旅のエッセイ集。大阪の路地裏で、金沢の繁華街で、京都の居酒屋で、ヨーロッパの三ツ星レストランで、いつか行った街の名も知らぬあの店を探して……。あくなき食への欲求と鋭い人間観察眼に、くすっと笑えて時々ほろりとさせられる、読むラジオのような一冊。

公式YouTubeでも人気のコンテンツである、大人のアウトドア活動こと“野遊び”への密着レポ、サンセバスチャンでの食い倒れ記録など、出張の合間にある“笠原の休日”も紹介。立ち食いそば風のそばや笠原流ピンチョスなど、旅先で出会うおいしいものから着想を得た、笠原流“出張メシ”のレシピも掲載される。

2026年2月1日（日）には、発売記念イベントも開催。料理家コウケンテツをゲストに迎え、試食付きトークショーが開催される。人気料理家同士による「旅・食・言葉」をテーマにした特別対談と、書籍に登場するレシピを再現した試食も実施される。

■目次I：懐かしい味「始発で終点の東京駅」「この素手がすごい」「詰めが甘いのもほどほどに」「僕をコーヒーへ誘う街」「砂丘じゃなくて『砂丘そば』へ行こう」II：笑える味「残しちゃいけない」「名古屋中華はバスタオル持参で」「聞いてない人」III：戦慄の味「ビール20リットルが消えた夜」「オージーのスラーピー」「ビール一本が遠い夜」「あきらめてはいけない」IV：愛しい味「儚いおやつ」「シードルは滝行です」「動いちゃいけない」「ずっと続けてほしい」「『あれ』な居酒屋」V：自由な味「家族に会う旅」「寅さんみたいになりたい」「新幹線には缶ビールが似合う」「空港はぼくのバル」「到着早々、メイド・イン・サン・セバスチャン土産」「タトゥー、タトゥー、タトゥー！」「『セルベッサ・ポルファボール！』朝からバル三軒ハシゴ」「ちょっとぐらいこぼしても気にしない」「やっとたどり着いた本物のバスクチーズケーキ」「シャビエールの店で最後の晩餐会」

【僕の出張メシ】理想の立ち食い蕎麦／ゴーヤとパイナップルのピクルス／東京のフラーピー／韓国風キャベツサラダ／寅さんの草だんご／新幹線で食べたいおつまみ／笠原オリジナルピンチョス

■著者情報笠原将弘（かさはら・まさひろ）1972年生まれ。東京・恵比寿の日本料理店「賛否両論」店主。雑誌連載、テレビ番組へのレギュラー出演、食育など幅広く活動。2023年に開設したYouTubeチャンネル「【賛否両論】笠原将弘の料理のほそ道」はチャンネル登録者数113万人。2004年に開業した「賛否両論」は20周年を迎えた。『僕のビアガーデンへようこそ』（光文社）、『笠原将弘の 毎朝父さん弁当』（KDOKAWA）、『今さらだけど「和食」をイチから考えてみた。』（清流出版）、『だから僕は、料理をつくる。』『賛否両論―料理人と家族―』（主婦の友社）など、著書多数。

