『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』第8巻（双葉社）が2025年12月25日（木）に発売され、TVアニメが1月9日（金）の23時30分から放送開始される。

『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』の豪華キャンペーン内容

漫画最新刊の発売やアニメ放送で盛り上がる『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』の雑誌・Xで実施となる豪華プレゼント企画などが発表された。双葉社岩飛猫X公式アカウントでは「3大プレゼント」企画が実施。第1弾として1月5日（月）発売「JOUR2月号」誌面にて、メインキャストの直筆サイン入り台本プレゼント企画を開催。第2弾は2月14日（土）、第3弾は3月14日（土）に、公式Xアカウントにて情報解禁予定となる。

発売中の「JOUR2月号」では、『狐面夫婦』待望の巻頭カラーに加え、岩飛猫の「透明男と人間女TVアニメ収録レポ」やTVアニメ第1話にあたる原作エピソードを一部特別掲載。記事ページでは「3大プレゼント」第一弾として、透乃眼あきら役・阿座上洋平、夜香しずか役・貫井柚佳の直筆サイン入り台本が抽選で3名に当たるプレゼント企画が開催。 応募は「JOUR2月号」紙版に付属する応募券が必須となる。

各種サイトでは原作や同著者最新作『狐面夫婦』が無料話拡大キャンペーンも実施。ニコニコ漫画では1週間限定で全話無料される。1月9日（金）から始まるTVアニメでは音声ガイド、日本語字幕が各放送局にて放送されるバリアフリー放送にも対応されている。

■無料話拡大キャンペーン情報【webアクション】～4月1日（水）12：00『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』2巻分無料『狐面夫婦』1巻分無料

【pixivコミック】～4月1日（水）12：00『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』3巻分無料『狐面夫婦』1巻分無料

【ニコニコ漫画】～1月15日（木）11：00『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』全話無料『狐面夫婦』全話無料

©岩飛猫／双葉社

（文＝リアルサウンド ブック編集部）