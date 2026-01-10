「たくあん」の愛称でも

『スターウォーズ』シリーズ全作品に登場するロボット型キャラクター「C-3PO」をイメージした、ANA（全日空）の特別塗装機「C-3PO ANA JET」が2026年1月9日に特別塗装機としての商業便最終運航を終えました。翌10日には、抽選で選ばれたファンなどが羽田空港のANA格納庫に集まり、機体の撮影を行うイベントが開かれています。

「C-3PO ANA JET」は2017年3月にデビュー。担当機はボーイング777-200ER国内線仕様機「JA743A」で、おもに羽田発着の国内線で運用されてきました。また、航空ファンからは胴体が全面黄色であることから「たくあん」とも呼ばれ親しまれました。別塗装機としての商業運航最終便は9日のNH270便(福岡発羽田行き)で、372人の乗客が搭乗したとのことです。

このほかANAでは「R2-D2 ANA JET」「STAR WARS ANA JET」「BB-8 JET」と、計4種類の『スターウォーズ』とのコラボ塗装機を運航していましたが、全機が特別塗装機としての役目を終えており、「C-3PO ANA JET」が最後に残った同映画の特別塗装機となります。

「C-3PO ANA JET」は1月12日早朝に台北へと向かい、そこで通常塗装への塗り替えが実施される予定です。