突発性難聴を公表した安西ひろこ、検査結果に「大泣き」 SNSにエール集まる「応援してます！」
タレントの安西ひろこ（46）が10日、自身のインスタグラムを更新。突発性難聴の経過を報告した。
【画像】つらい時に「左耳だけにつけてるよ」ダイソーで購入のアイテムも
投稿で「病院の検査結果で聴力が変わってなくて久しぶりに大泣きしたのだけど.たまに泣く事って 大切なんだよね〜！」とコメント。「泣くと副交感神経になるしココロの凝りが涙に変わってデトックスしてくれるの」とつづった。
続けて「突発性難聴が辛い時 左耳だけふさぐと緩和するから近所のダイソーへ行った時に500円で購入したの！左耳だけにつけてるよ」と写真を公開。「暖かいし毎日愛用してる 耳栓も頼んでみたよ」と報告した。
また「目が覚めて耳が聞こえずらいと認識するまで時間がかかって落ち込んだりするんだけど.周りの大切な人たちが『笑ってる素のあなたがスキ！』『なんかキラキラしたインスタはお腹いっぱいだから自然の画像が良い〜！』『いつも会ってる時の顔の方がスキよ〜！』と言ってくれたので今年からは自然のインスタを載せていきますね〜」と呼びかけた。
さらに「人間だからね 落ち込んだりもするけど」「泣いても笑っても同じ1日ならね」「命があるだけ儲け物って笑って1日過ごそうって思う」と締めくくった。
この投稿に「笑顔が一番似合いますよ」「後ろ向きにならず前向きに！笑顔で自然体で！難しい時もあります。自分も難病で…ふとした時に泣きたくなります」「ひろこちゃんが笑ってくれるだけで、笑顔になる人達が沢山いるからね！」「大事にしてください 応援してます！」など、エールが続々と寄せられた。
