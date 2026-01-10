【ソウル＝仲川高志】北朝鮮の朝鮮人民軍総参謀部報道官は９日付の声明で、韓国の無人機が４日、北朝鮮領空に侵入し、偵察行為を行ったとする声明を発表した。

韓国国防省は関与を否定している。

声明によると、朝鮮人民軍は４日、韓国北西部・仁川（インチョン）市付近を離陸して北上してくる無人機を捕捉し、北朝鮮南西部・開城（ケソン）市付近で墜落させた。残骸を回収し、撮影記録などを分析したところ、約３時間飛行しながら北朝鮮側の対象物を撮影するよう設定されていたという。

声明はさらに、昨年９月にも、韓国北西部・京畿道（キョンギド）坡州（パジュ）市付近から北朝鮮南西部・黄海北道（ファンヘプクド）などに無人機が飛来していたと明らかにした。報道官は「主権に対する乱暴な侵害行為、露骨な挑発行為を強く糾弾する」と抗議し、「必ず代価を支払うことになる」と反発した。

韓国国防省は１０日、「韓国軍は該当する無人機を保有しておらず、北朝鮮が発表した日時に無人機を運用した事実もない」との立場を明らかにし、民間による無人機運用の可能性も視野に調査する方針を示した。