¥ß¥é¥Î¤Î¿·Àß²ñ¾ì¤Ç¥Æ¥¹¥ÈÂç²ñ¡¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡¢Ì¤´°À®ÉôÊ¬¤â
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û2·î6Æü³«Ëë¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¥ß¥é¥Î¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼²ñ¾ì¤Ç9Æü¡¢¥Æ¥¹¥ÈÂç²ñ¤È¤·¤ÆÃË»Ò¤Î¹ñÆâÂç²ñ1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËÌÊÆ¥×¥í¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼NHL¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤¬½àÈ÷ÃÙ¤ì¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤´°À®¤ÎÉôÊ¬¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡1Ëü4Àé¿Í¼ýÍÆ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Î°ìÉô¤Ë´ÑµÒ¤òÆþ¤ì¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¾å³¬¤ÎµÒÀÊ¤ÏÀ°È÷¤¬Â³¤¡¢¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÅ·°æ¤äÊÉ¤ÎÇÛÀþ¤Ï¤à¤½Ð¤·¤Î¤Þ¤Þ¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÆ¯¤¯¹©»öºî¶È°÷¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»ë»¡¤·¤¿IOC¤Î¥Ç¥å¥¯¥ì¶¥µ»ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤À·úÀßÃæ¤Î¥¨¥ê¥¢¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬Í×¤Êºî¶È¤ÏÁ´¤Æ½ª¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£