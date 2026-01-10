元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が10日、自身のインスタグラムを更新。2011年の女子W杯優勝メンバーの鮫島彩さん（38）と再会2ショットを披露した。

「久々に再会。ママになった鮫」とつづり、鮫島さんとのツーショットを公開。「でも変わらずサクサクな粘り強い鮫でした、昔と変わらない。でもそれがすごくあたたかくて、とにかく一緒にいて楽しすぎた」と振り返った。

「まだまだガンガン動けるし、身体も軽い。最高〜」と続け、「また、すぐ会えたらいいな」と思いをしたためた。

この日は熊本を訪れており、「熊本空港で2時間待つ感じだったので馬刺しをいただきました。良質な脂が美味しかった」と馬刺しを堪能したことも報告。「飛行機、遅れててまだきません。じりじりじり〜」と締めくくった。

鮫島さんは24年5月に現役引退を発表し、昨年6月に結婚と第1子出産を電撃報告していた。鮫島さんは自身のインスタグラムのストーリーズで丸山とトークショーする写真を公開。「久々のかりなさんワールド」「ステージでひたすら爆笑」「落ち込んだときの解決方法が怖すぎた。笑」とコメントした。