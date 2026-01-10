「セサミ・プローン・トースト」や「パンケーキ付きクリスピーダック」といった英国で人気の中華料理テークアウトセットは、多くの米国人にはなじみがない/Louise Hagger for CNN

（CNN）SNSで英国人が紹介したテイクアウトの中華料理に対して、米国人が自分たちの慣れ親しんだ中華料理とは違うと声を上げ、米英間の熱い論争に発展している。

米国内の中華テイクアウトでは、鳥肉を揚げて甘辛いたれを絡めた「ゼネラル・ツォズ・チキン」や、五目焼きそばの「チャウメン」、春巻に似た「エッグロール」などが定番メニューだ。

英国でも中華のテイクアウトは人気だが、その内容はあまり外に知られていない。米国式と大きく異なるため、SNS上では驚きの声だけでなく、「ぞっとする」と拒否反応を示すコメントまで飛び出した。

米国人のTikTok（ティックトック）クリエイターが、初めて英国式中華を味見する動画も投稿されている。

今ではTikTokで「英国式中華料理」と検索すれば、英国人がテイクアウトの料理を盛り付けたり、外国人旅行者が味わってみたりする動画が何千件も出てくる。

関心が高まるきっかけとなったのは、2023年に英国のTikTokクリエイターが、いつも通り注文した中華料理を紹介した動画だ。その再生回数は1000万を超え、1万5000件のコメントが寄せられた。多くは米国の中華テイクアウトとの違いに驚く米国人からの書き込みだった。これに対して誇り高き英国人が反論し、激しい攻防が繰り広げられた。

特に論議を呼んだのは、フライドポテトにカレーをかけたメニューだ。米国から「とこが中華料理なのか」とツッコミが入った。

「ジャージャウ」から「スパイスバッグ」まで

英国初の中華料理店は1908年、ロンドンにオープンした。この店の記録はほとんど残っていないが、メニューには広東風のチャーハンや酢豚、八宝菜に似た「チャプスイ」などが載っていたとみられる。

今も英国で出される中華料理の多くは広東風で、北京や四川の影響も受けている。

代表的な例は、北京ダックに似た「クリスピー・ダック」、牛肉に甘辛くとろみのあるソースを絡めた「クリスピー・チリ・ビーフ」、衣をつけて揚げた鳥肉と甘酸っぱいソースの「スイート・アンド・サワー・チキンボール」、えびのすり身を食パンに塗り、ごまをまぶして揚げた「セサミ・プローン・トースト」などだ。

どの移民料理もそうであるように、英国の中華料理は英国人の好みや、手に入る食材に応じて進化した。英国料理の「フィッシュ・アンド・チップス」に入っている厚切りのフライドポテトが良い例だ。

イングランド北部マンチェスターにある中華料理店「スイート・マンダリン」の3代目オーナー、ヘレン・ツェさんによれば、この進化を完璧に体現しているメニューが「塩コショウ味のフライドポテトとカレーソース、卵チャーハン添え」だという。

一部の街には独自のメニューもある。例えばロンドンならではの「ジャージャウ」。チャーシューとショウガ、青ネギなどの野菜を炒め、濃厚なトマトソースを絡めた料理だ。

「スパイスバッグ」（塩と唐辛子で味つけしたフライドポテトと鳥肉、野菜にさまざまなスパイスを加えた料理）は、典型的なアイルランド式中華だが最近ファンが増え、今では英国各地に広がっている。

ロンドン大学シティ・セント・ジョージ校の上級講師、ダイアナ・イェ氏によると、英国式の中華料理は、英国における中国人コミュニティー自体の歴史を反映している。

この興味深い歴史を最大級に集約したメニューが、カレーソースに浸ったフライドポテトだ。スイート・マンダリンのオーナー、ツェさんのお気に入りのひとつでもある。今は亡きツェさんの祖母、リリー・クォックさんのカレーは、そんな歩みを何よりも雄弁に物語っている。

クォックさんは1918年に中国の広州で生まれた。ツェさんによると、母親のおなかにいる時からける力がとても強く、助産婦に男の子だと間違われるほど元気いっぱいだった。

その後、英国統治下の香港へ引っ越したが、やり手のしょうゆ商人だった祖父が殺される悲劇が起き、一家は窮地に陥った。

当時まだ11歳だったクォックさんは、家計を支えるために裕福な英国人家庭のメイドとして働き始めた。第2次世界大戦が終わると、雇い主のウッドマン一家はイングランド南西部サマセット州の自宅へ戻ることになり、クォックさんも一緒に行こうと誘われた。

クォックさんはすでに結婚していたが、夫の浪費で貯蓄が底をついていた。クォックさんはこのチャンスをつかむことにしたものの、代償は大きかった。2人の子どもを香港に残し、生まれたばかりの3人目を養子に出した決断を、クォックさんは生涯悔やむことになる。

クォックさんは1950年、イングランドへ向かう35日間の船旅に出た。この間に船の厨房（ちゅうぼう）スタッフから料理を習って腕を磨いた。

ツェさんによれば、寄港先のシンガポールでココナツベースのカレー「ラクサ」を習い、インドではさまざまなスパイスの知識を仕入れた。スパイシーな料理が好きだったウッドマン一家のために、行く先々でカレーのレシピを改良し続けた。

旅が終わるころには、マイルドでフルーティー、少しスパイスの効いたココナツベースの独自のカレーが完成していた。フライドポテト添えのチキンに絡みやすい濃厚さが、ウッドマン夫人の好みによく合っていた。

家族経営の中華持ち帰り店が急増

サマセット州で数年過ごした後、ウッドマン夫人が亡くなって、クォックさんの雇用は打ち切られた。クォックさんは分与された少しの遺産を手に、マンチェスター近郊の町ミドルトンへ移り住んだ。

英国にはその何十年も前から中華料理店が存在していたが、外国人嫌悪や厳しい移民制度、国民が抱く外国全般への警戒心もあり、表に出ることはほとんどなかった。ミドルトンのような町では中華料理を味わうどころか、見たこともない人が大半だった。

そこへクォックさんが1959年、テイクアウトもできる町内初の中華料理店を開いた。売り出すメニューは、フライドポテトにカレーをかけた「チップス・アンド・カレー」と決めていた。

来店客が牛肉とフライドポテトの「ステーキ・アンド・チップスがいい」と言えばステーキを出し、レバーを食べたいと言えばそれに応じるといった具合に、テイクアウトのメニューが出来上がっていった。

60年代までには持ち帰り専門店6軒とレストラン1軒がオープンし、大繁盛していた。クォックさんは2人の子どもを呼び寄せることもできた。

だがツェさんによれば、一家はその後も運命に翻弄（ほんろう）された。ツェさんは家族の歴史をつづった「スイート・マンダリン」という本も書いている。

クォックさんの仕事は孤独だった。中国系移民の多くは競合相手のいない町へ引っ越してしまい、クォックさんはそのすきまを埋めようと、中国人が集まるカジノへ通い始めた。そこで従業員を募ったり、うわさ話に興じたりしながら手をつけたギャンブルに、やがて歯止めがかからかなくなる。クォックさんは店を次々と畳む事態に追い込まれ、最後に残った1カ所は70年代にツェさんの母、メイベルさんが引き継いだ。

その一方で、クォックさんが開いたような店のビジネスモデルは、70年代から80年代にかけて急速に広まった。

84年には、英国内の中華料理店や持ち帰り専門店の数が約7000にも達したとみられる。ちなみに、マクドナルドは86年の時点で200店にとどまっていた。

こうして、中華料理は英国人が好きなテイクアウトのトップ常連になったが、中国人コミュニティーの存在感は相変わらず薄いままだった。

「米国の中国系移民と英国の中国系移民の立場は大きく異なる」と、イェ氏は指摘する。同氏によれば、米国では長い歴史や大規模な中華街を持つ中国人移民の共同体意識がはるかに誇り高く、力強い。

英国の中華料理は1800年代後半、中国の船員たちが英国に到着し始めたのが起源とされる。抜け目のない実業家は港町に小さな麺類の店を開いた。

だが1901年の時点で英国にいた中国系移民はわずか387人。米国には1900年に11万8746人の中国人が住んでいた。

イェ氏によると、英国内の中国系移民は各地に分散していて、その範囲はほかの民族と比べても最大級に及ぶ。

クォック氏と同様、初期の中国系移民は競合を避けるため、ほかの中国人がいない場所で持ち帰り専門店を開くことが多かった。そのため、スコットランドにある最果ての島々、ヘブリディーズ諸島のような場所でも常に中華料理を食べることができた。

だが一方で、これは孤立感につながった。共同体としての連帯が生まれず、中国系移民は全体に目立たない存在であり続けた。

イェ氏によれば、政治や文化の分野でも中国人の存在感は薄いが、カンフー名人やDVD販売業者、持ち帰り店の女性店員といったステレオタイプがことさらに取り上げられることもある。

世代を超えた復活劇

ツェさんたち姉妹は、一家の店でステレオタイプや差別にさらされた経験に恨みを持ち、「意図的に飲食業から離れる」ために一生懸命勉強したという。

ツェさんは弁護士になり、ほかの姉妹も金融業界に進んだり、工学を学んだりした。

だがある年のクリスマスに、「家族でまた一緒に何かをしよう」という話になった。

姉妹は祖母の店を思い出し、2004年に大胆な決断を下した。それぞれの仕事をやめ、家を売って、ミドルトンにグルテンフリーの英国式中華料理店、スイート・マンダリンを開業したのだ。メニューには、かの有名なクォックさんのカレーソースも入っている。

今では世界のどこでも簡単に食材が手に入るようになり、米国式中華や英国式中華のようなフュージョン料理はだんだん消えつつある。2代目、3代目オーナーが去っていく店も多い。

だがツェさんは今も、家族でカレーを作ることに心から喜びを感じている。店は09年、スコットランド出身の人気シェフ、ゴードン・ラムゼイ氏の料理番組で「ローカルな中華料理店」の1位に選ばれた。

ツェさんは言う。祖母がもし生きていて、英国式中華料理に投げかけられる否定的なコメントを聞いたら、きっと全国放送のテレビに飛び出し、カレーを作ってみせるだろう。そして自分のカレーについて語り尽くし、世界中の意見を変えてしまうに違いない、と。

さらにイェ氏は、英国式中華料理に関心が集まったことにより、反移民感情が高まるなかで中国人コミュニティーに新たなスポットが当たり、英国社会への影響力が認知されるようになる可能性に期待を示した。