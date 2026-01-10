「今日好き」MON7A（もんた）、ランウェイでギャップ見せ「メロすぎ」「かっこいい」の声【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」出演者がギャップ見せ「メロすぎ」と話題のランウェイ
金髪と青髪をミックスした遊び心のあるヘアスタイルで登場したMON7Aは、ドット柄のシャツに爽やかなブルーグレーのセットアップを合わせたスタイリングを披露。ゆったりとしたシルエットのジャケットとパンツがリラックス感を演出しつつ、足元はスニーカーで軽やかにまとめ、抜け感のあるコーディネートに仕上げた。丸メガネもアクセントとなり、知的さとポップさを併せ持つムードを漂わせていた。
ポケットに手を入れたクールな表情でランウェイを歩くと、トップではメガネを軽く下ろして決めポーズ。振り返り際にはおちゃめな表情ものぞかせ、そのギャップで会場を魅了した。
MON7Aのランウェイに、ネット上では「MON7Aくんメロすぎる」「メガネもめちゃくちゃ似合ってる」「少しオーバーサイズのセットアップかっこいい」「振り返り際の表情が最高」といった声が上がっている。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆MON7A（もんた）、ギャップ溢れるランウェイ
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
