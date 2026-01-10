山下幸輝、指くわえた小悪魔的ポージング披露「叫んだ」「ずるい」ファン歓喜【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】俳優の山下幸輝が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】24歳イケメン俳優、指くわえたポージングに会場歓声
ロゴのトップスにジャケットを合わせた、カジュアルかつプレッピーなスタイルで登場した山下。ランウェイトップでは指をくわえた小悪魔的なポージングで会場中の歓声を誘い、ネット上でも「叫んだ」「カッコ良すぎる」「ずるい」など悶絶する声が上がっていた。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆山下幸輝、指くわえたポージングに歓声
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
