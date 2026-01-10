BUDDiiS＆WATWING、一夜限りのコラボステージに歓声 MCでの“メッセージ”も話題「SHOOTの名前もありがとう」【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】ダンスボーカルグループ・BUDDiiSとWATWINGが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】BUDDiiS、メンバー1人が怪我で欠席 8人でのパフォーマンス
まずは、グループごとのステージからスタート。メンバーのFUMIYA（高尾楓弥）が静岡県出身でもあるBUDDiiSは、SHOOT（森愁斗）が怪我のため出演を見合わせ、8人でのステージとなった。
2025年末に腰椎椎間板ヘルニアを公表していたMORRIE（もーりー／森英寿）も椅子に座ってのパフォーマンスとなったが、「The One」の曲中にはメンバーが椅子の周りに集まり、もーりーが「腰の怪我で踊れなくて、心配かけてごめんなさい！今日お越しいただいたみんなのことが大好き！」とメッセージ。会場からは大きな歓声が上がった。
黒を基調としたクールな衣装で登場したWATWINGは、「Falling for you」で爽やかに開幕。会場の熱量が高まる中、八村倫太郎が「あけましておめでとうございます！」と挨拶し、1人ひとりの美しい声が際立つ新曲「Home」へ。力強いメロディとともに、メッセージ性のある歌詞を届けた。
さらに、BUDDiiSとWATWINGは今回、一夜限りのスペシャルコラボレーションステージを展開。2曲を合同でパフォーマンスした。
「ここからは俺達WATWINGと、最高の仲間・BUDDiiSがコラボです！」という八村の呼び込みでBUDDiiSが再びステージに登場すると、BUDDiiSの楽曲「BUD」を披露。ランウェイいっぱいにメンバーが広がり、客席との距離も近い中、タオルを振って一体感のあるパフォーマンスで会場を盛り上げた。
続くWATWINGの楽曲「YO MA SUNSHINE」でのコラボでは、椅子に座るMORRIEの元へ全員が駆け寄る一幕も。最後にはFUMINORI（小川史記）が「またみんなで帰ってこれるように！」と語り、八村も「SHOOTも今日お休みだし。一緒にまたやりましょう、すぐ！」と欠席のSHOOTに言及し、グループの絆と優しさが伝わるステージとなった。
2グループのコラボステージに、ネット上では「最高すぎた」「MORRIEのところにみんなで行ったの素敵すぎる」「熱気が伝わってくるステージだった」など反響が続々。また、八村のMCにも注目が集まり、「SHOOTの名前も出してくれてありがとう」「次はSHOOTも絶対一緒にコラボしよう」といった声も寄せられている。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
1.「The One」【BUDDiiS】
2.「Magic」【BUDDiiS】
3.「Falling for you」【WATWING】
4.「Home」【WATWING】
5.「BUD」【コラボ】
6.「YO MA SUNSHINE」【コラボ】
【Not Sponsored 記事】
◆BUDDiiS＆WATWING「TGCしずおか」ライブパフォーマンス
◆BUDDiiS＆WATWING、一夜限りのコラボステージ
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
◆BUDDiiS＆WATWINGセットリスト
