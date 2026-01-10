芳根京子「きりたんぽから自作」鍋料理公開「本格的で美味しそう」「野菜たっぷりでヘルシー」と話題
【モデルプレス＝2026/01/10】女優の芳根京子が1月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。鍋料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳人気女優「本格的で美味しそう」きりたんぽから自作の鍋料理
芳根は「生旅の秋田できりたんぽを作ってからきりたんぽ鍋が我が家の常連鍋の一員になりまして、念願！きりたんぽから自作のきりたんぽ鍋もやりました（肝心のきりたんぽ見えてない）」とつづり、鍋の写真を投稿。YouTubeチャンネル「芳根京子の〈生〉旅 」で秋田県を訪れたことから、すっかりきりたんぽの魅力に取り憑かれたようで、鍋にはたっぷりの野菜ときりたんぽが見えていた。また「あと福島で買ったすき焼き鍋ですき焼きもしました そんなお正月でした」とも付け加えている。
この投稿に「本格的で美味しそう」「野菜たっぷりでヘルシー」「作れるの凄すぎる」「お腹空いてくる」「冬は鍋に限るね」「見てるだけで暖まる」「食べさせて」「秋田愛を感じる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
