タレント小島瑠璃子（32）が、10日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、一部ネット記事に苦言を呈した。

MCの「サバンナ」高橋茂雄から「最近イラッとしたこと」を問われると、小島は「ネット記事」と回答。しかし、自身についての記事ではないという。

それは吉本興業が毎年、恒例にしている「営業―1グランプリ」を報じる記事だったという。営業仕事で活躍する芸人を表彰するもので、昨年まで「ジョイマン」が3連覇している。

小島は「堂々の1位はジョイマンさんだったというネットニュースだったんですよ。ジョイマンさんが凄い成績でわーっと書いてある」と、その記事内容を説明。その上で「ネットニュースが終わった後に、よく“ちなみに2位以下はこんな感じです”というのが出るじゃないですか。1位ジョイマンさん、2位八木さんだったわけですよ。触れろよ！と思って」と声を荒げた。

その記事ではジョイマンが主語で、2位はサバンナ八木真澄だったが、八木の健闘に触れられなかったことに疑問を持ったという。

「これ、ジョイマンさん凄いですよ。ジョイマンさんはコンビで掛け合いをして、お客さんをいじってとかできるわけですよ。八木さんはピンで、1人で全国の営業に行って、凄すぎて異常じゃないですか。ネット上で触れられなくて、さらっとそこにいるのも八木さんっぽくて。“切なかわいい”というんですか」。八木の影の頑張りを称賛しつつ、その控えめなキャラクターを愛でていた。