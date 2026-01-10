プロ野球・ヤクルトの新人合同自主トレが10日にスタート。練習前に池山隆寛新監督から激励を受け、新たに2軍打撃コーチに就任した川端慎吾コーチやGMに就任した青木宣親さんが視察する中、キャッチボールやノックなどで汗を流しました。

練習後、ドラフト1位ルーキー・松下歩叶(あゆと)選手(法政大)は「メニューとしては多くはなかったですけど、同期のみんなとこの戸田でプレーできてよかったです。緊張するかなと思ったんですけど、思ったより楽しくプレーすることができました」と初日を振り返りました。

池山監督の印象について問われると「ほんとに明るくて、楽しい雰囲気を作り出してくれるというか、すごくやりやすい雰囲気を作ってくださるので助かってます」とコメント。

また新人合同自主トレのテーマを聞かれると、「まずは1番にケガをしないこと。そしてキャンプも始まるし、シーズンは長いので、離脱しない体作りというのは心がけてやっていきたい」と力強く話しました。

今日がプロ野球選手として最初の練習となった松下選手。「今日がプロ野球選手としてのスタートでしたので、気持ちも入りましたし、この気持ちを忘れずにここからシーズン通してやっていきたいと思います」と意気込みました。