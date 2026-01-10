【GDA】ZEROBASEONEソン・ハンビン＆ジャン・ハオ、圧巻OPステージ 活動期限迫る中での感極まるステージに
9人組グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が10日、台湾・台北ドームで開催したK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』に出演。ソン・ハンビン＆ジャン・ハオが、オープニングを飾った。
【ライブ写真】華あるオープニング！ジャン・ハオ&ソン・ハンビン
ジャン・ハオは臙脂、ソン・ハンビンは白の衣装に身を包み、BoAの楽曲「Batter」のカバーステージを披露した。対照的なカラーリングの衣装が2人の存在感を際立たせる中、楽曲の世界観を的確に捉えた表情管理とキレのあるダンスで観客を一気に引き込んだ。
息の合ったフォーメーションチェンジや視線の交錯など、細部まで計算されたパフォーマンスは、思わず息をのむほどの完成度。シンクロ率の高すぎるペアダンスで会場のボルテージを一気に高め、大きな歓声と拍手が送られた。
また、ZEROBASEONEの活動期限が迫る中で披露されたステージとあって、2人の一挙手一投足にはこれまで積み重ねてきた時間への想いがにじみ、会場は感極まった空気に包まれた。力強さとはかなさが同居するパフォーマンスは、観る者の心に深く刻まれるステージとなった。
『ゴールデンディスクアワード』は、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベント。1年間、多くの方から大きな愛を受けた韓国の大衆音楽を選定すべく、デジタル音源ダウンロード数、アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して受賞者が決定されている。最高の栄誉である“大賞”には、これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気を兼ね備えた数々のK-POPアーティストたちが輝いている。
日本では、ABEMAで日韓同時・国内独占無料生中継され、見逃し配信もある。
JENNIEは台北でソローアーティストとしてステージに立つのは今回が初、2年ぶりに『ゴールデンディスクアワード』のステージに立つStray Kidsも台北での公演は初となる。俳優のソン・ジュンギ、ピョン・ウソク、アン・ヒョソプは、プレゼンターとして出演する。
