俳優の岩田玲、元ＡＫＢ４８・大家志津香が９日、夫妻でフジテレビ系「スターの家計簿、見直します」に出演した。

２人は２０２４年に結婚。この日はファイナンシャルプランナーらによる専門的な視点から新婚生活の家計簿を見直した。

ＭＣの平成ノブシコブシ・吉村崇は「月の交通費２０万円」に疑問。大家は「私が、（電車の）乗り換えが面倒くさくて。タクシー移動が多いんですよ。ただ、ちょっとケチな感覚あるんで、乗り換えする駅までタクシーで行って、１本の電車で行く」と説明した。

大家は「だから、１５００円以内ならタクシー乗っていいっていうルールがあるんですけれど。１５００円以内って１日に何回も移動するんで。だから、結局、一日（交通費が）かかっているなっていうのを、今回の番組で知れました。ぜいたくしている意識、自分の中ではなかったんですよ。何で、こんな、お金なくなるんだろう？って思ってたら。食費と交通費がヤバい…」と話した。

吉村は「ヤバいよ！（月で）２０万円はけっこうヤバいんじゃない？」と心配。ジャングルポケット・太田博久の妻でタレントの近藤千尋は「車買えますよね？だって、これ…」とタクシー代を年間換算しつつ指摘していた。