数字の並びに隠された法則を見つけて、□に入る数字を推理する「穴埋めクイズ」です。数が減っていく数列ですが、どの数字を使えばいいのか見抜けるかがカギです！

写真拡大

並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！

数字がだんだん小さくなっています。引き算を使うことは予想できますが、何を引けばいいのでしょうか？

問題：□に入る数字は？

次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。

34, 21, 13, 8, 5, □

ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して引き算をしてみましょう。

答えを見る






正解：3

正解は「3」でした。

▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字の差（引き算）が、次の数字になる」という法則で並んでいました。順番に計算を確かめてみましょう。

34 - 21 = 13
21 - 13 = 8
13 - 8 = 5

この法則に従うと、次は「8」から「5」を引くことになります。

8 - 5 = 3

よって、正解は「3」となります。逆から見ると「3、5、8、13……」と足し算で増えていく、フィボナッチ数列の逆順になっている問題でした！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)