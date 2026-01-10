【算数クイズ】34、21、13、8、5に続く数字は？ 引き算の法則に気付ける？
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！
数字がだんだん小さくなっています。引き算を使うことは予想できますが、何を引けばいいのでしょうか？
34, 21, 13, 8, 5, □
ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して引き算をしてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字の差（引き算）が、次の数字になる」という法則で並んでいました。順番に計算を確かめてみましょう。
34 - 21 = 13
21 - 13 = 8
13 - 8 = 5
この法則に従うと、次は「8」から「5」を引くことになります。
8 - 5 = 3
よって、正解は「3」となります。逆から見ると「3、5、8、13……」と足し算で増えていく、フィボナッチ数列の逆順になっている問題でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
数字がだんだん小さくなっています。引き算を使うことは予想できますが、何を引けばいいのでしょうか？
問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。
34, 21, 13, 8, 5, □
ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して引き算をしてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：3正解は「3」でした。
今回の数列は、「前の2つの数字の差（引き算）が、次の数字になる」という法則で並んでいました。順番に計算を確かめてみましょう。
34 - 21 = 13
21 - 13 = 8
13 - 8 = 5
この法則に従うと、次は「8」から「5」を引くことになります。
8 - 5 = 3
よって、正解は「3」となります。逆から見ると「3、5、8、13……」と足し算で増えていく、フィボナッチ数列の逆順になっている問題でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)