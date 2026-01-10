年末年始に行きたいと思う「佐賀県の道の駅」ランキング！ 2位「吉野ヶ里」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい一年の幕開けとともに、清々しい気持ちで出かける初ドライブは冬の楽しみの一つです。縁起の良い地元食材や、新年を元気にスタートさせるためのエネルギーをもらえるような場所をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、年末年始に行きたいと思う「佐賀県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「観光も兼ねながら楽しむことができそうだから」（50代女性／埼玉県）、「高台にある景色が魅力。地元の焼きたてパンも食べてみたいから」（30代女性／京都府）、「古代の歴史を感じられるスポットで、年始に訪れると心が引き締まる」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「地域グルメがたくさん楽しめそうだから」（30代女性／埼玉県）、「『道の駅伊万里』は、伊万里焼をはじめとした伝統文化に触れられ、落ち着いた雰囲気の中で新年を迎えられる点が魅力です。地元の特産品や海の幸も豊富で、年末年始の贈答品や食材選びを楽しめることが理由です」（50代男性／大分県）、「伊万里焼を買いたい」（50代男性／徳島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
