国内FA権を行使も「言えることがないです」

楽天から国内フリーエージェント（FA）権を行使した辰己涼介外野手が10日、福岡県内でソフトバンクの山川穂高内野手とトークショーを行った。その後取材に応じ、「決まったことがないので、言えることがないです。申し訳ないです」と明かした。

辰己は2018年ドラフト1位で楽天に入団。2024年には158安打を放ち、最多安打に輝いた。同年はNPBの外野手における歴代最高となる397補殺をマーク。これまでベストナイン1回、三井ゴールデン・グラブ賞5回を誇る。

今オフに国内FA権を行使したが、未だに新天地は発表されていない。「1月は自習トレができる期間は決まっているので、スケジュールをこなして、次のシーズンにハイパフォーマンス出せるような準備は粛々とできていると思います」と語った。

オフの自主トレでは迷彩服を着用し、自衛隊の駐屯地で訓練を行った。「限界を決めずに限界を超えて、30代に差し掛かる年でもあるので、もう一花咲かせたいなという思いでやっています」と話した。（Full-Count編集部）