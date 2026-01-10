育成でも頂点に君臨するドジャースの底力

大補強を繰り返す「金満球団」のイメージを、根底から覆す評価が突きつけられた。MLB公式サイトは、球界幹部を対象に各球団の組織力を評価するアンケート調査を実施。ドジャースが育成面の3部門で1位に輝きいていた。圧倒的な資金力だけでなく、育成力でも他球団を凌駕する実態に、SNS上では「手遅れになる前に誰かがドジャースを止めないと」と、もはや戦慄に近い声が上がっている。

MLB公式サイトによる調査で、ドジャースは主要部門を制圧した。アンケートに答えた球界幹部の20％が「最高のファーム組織」にドジャースを選出。昨シーズン中盤の同ランキングでも1位だったが、今回もトップの座を維持した。ワールドシリーズ連覇を成し遂げた最強軍団が、次世代の才能の育成でも頂点に君臨することを証明した。

さらに「打者育成がうまいチーム」でも31.8％という驚異的な支持率を叩き出していた。1年前までトップを争っていたオリオールズやレッドソックスをねじ伏せ、組織としての卓越した指導力を裏付けた。傘下の有望株ランキング上位7人のうち6人を打者が占めている。

それだけではなく「投手育成がうまいチーム」でも20.5％で1位に立った。投手の修正やリハビリの質の高さが球界内で高く評価されている。国際市場の活用やトレードでの有望株獲得といった部門でも2位に食い込んでおり、フロントの立ち回りは高く評価されていた。

この「金もあり、育成もできる」という無敵の独走態勢に、米国のファンからは羨望の声が漏れている。SNS上では「ドジャース、君たちはあまりに先が明るい」「どうにもできない」といった声が目立つ。

他球団のファンにとっては、ドジャースの天下に終わりが見えないのは頭が痛い事情だ。SNS上には「このチームはとにかくMLBを拷問にかけている。それも、終わりが見えない」「出費でも育成でも他者を上回っている」「だからこの先10年間ずっと優勝候補なんだ」といった白旗を掲げるような反応も相次いだ。（Full-Count編集部）