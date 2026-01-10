熱海に“全棟サウナ＆露天風呂付きヴィラ”誕生へ！ “ととのう”と“はしゃぐ”が両立する贅沢空間
静岡・熱海市にあるソラトニワ熱海伊豆山は、3月16日（月）から、全棟サウナ＆露天風呂付きヴィラ“ソラトニワ別邸”を、同敷地内にオープンする。
【写真】自然に癒やされる！ 広々としたリビングやプライベートガーデン
■「ReFa」製品も完備
今回オープンするソラトニワ別邸は、1棟あたり約150平方メートル以上の広さを誇る完全独立型プライベートヴィラ。
全5棟がプライベートサウナ＆露天風呂付き、うち3棟はドッグフレンドリー対応で、各棟にはBBQや焚火が楽しめるテラスとプライベートガーデンが付いている。
また、プロジェクター＆スクリーンや、キッチン、製氷機、「ReFa」のドライヤーなども備わっており、“ととのう”と“はしゃぐ”が両立する贅沢な空間を満喫できる。
なお、ソラトニワ熱海伊豆山は2025年10月1日（水）よりリブランドオープンしたオールインクルーシブの温泉宿。別邸の宿泊予約は公式サイトにて受付中だ。
