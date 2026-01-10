¡ÖÂçÃ«¤è¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°·ã¤·¤¤¤Ê¡×à¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¼«¼ç¥È¥ìáÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬µðÂç¤Ê¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë!?¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë!¡×¡Ö¶½Ê³¤·¤ÆÂç¤Ï¤·¤ã¤®!¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òMLB¸ø¼°X¤¬Åê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥³¥¤¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÍýÁÛÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î»Ñ¤ä¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤òÊú¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÈÃçÎÉ¤¯Êâ¤¯»Ñ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥Ç¥³¥¤¤Ï2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î½àÈ÷ËüÃ¼!¡×¤È¤·¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬µå¾ì¤òÁö¤ê²ó¤ëÆ°²è¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÏÂçÃ«¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¹¬¤»¥ª¡¼¥éÁ´³«!¡×¡Ö¶½Ê³¤·¤ÆÂç¤Ï¤·¤ã¤®!¡×¡Ö¤Þ¤¿»Ïµå¼°¤¿¤Î¤à¤Í!¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È°ì½ï¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦!¡×¡ÖµðÂç¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤À!¡×¡ÖÂçÃ«¤è¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°·ã¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¼«¼ç¥È¥ì´°àú¤À¤Ê¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï´û¤ËWBC¤Ë½Ð¤ì¤ë¤À¤±¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£