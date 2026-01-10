¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ÆºÇ¹â¡×À¤³¦Åª¥¢¥Ë¥á¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Èà±»Æó¤Äá²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤ÎÉñÂæ»Ñ¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¥Þ¥ê»Ð¡¢ºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×
¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Ç¸«¤»¤¿°µ´¬¤ÎÂ¸ºß´¶
¡¡½÷Í¥¤Î²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤¬¡¢ÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î³¤³°¸ø±é½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤òSNS¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍßË¾¤â¶²¤ì¤â¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ëÅòÇÌÇÌ‼︎ ½éÆü¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¸ø±é¤¬½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÅòÇÌÇÌ¤ò±é¤¸¤ë¥Ö¥ë¡¼¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Ï¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÜ粼½Ù´ÆÆÄ¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼Ì¾ÍÀ¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥±¥¢¡¼¥É»á¤ÎËÝ°Æ¡¦±é½Ð¤Ç2022Ç¯¤ËÀ¤³¦½é±é¡£Åìµþ¡¦Äë¹ñ·à¾ì¤òàÅò²°á¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê±é½Ð¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Ç¯¤Ë¤ÏµÆÅÄ°ìÉ×±é·àÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦¤Ø¤È¿Ê½Ð¡£24Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ç¤Ï±Ñ¹ñ¤Î±é·à¾Þ¡ÖWHATSONSTAGE AWARDS¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¿·ºî±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢25Ç¯¤Ë¤Ï¾å³¤¸ø±é¡¢¤µ¤é¤Ë26Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¸ø±é¤¬¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëËÜ¾ì¤Î´Ú¹ñ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥Ü¡¼¡×¡Ö´Ñ¤¿¤¤¡£¤¹¤´¤¯´Ñ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥ê»Ð¡¢ºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÈÀ¼¤¬°ì½ï¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ÆºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²ÆÌÚ¤Ï½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯³èÌö¡£±Ç²è¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Ç¤âÅòÇÌÇÌ¡¦Á¬ÇÌ¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£