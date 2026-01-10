¥×¥í19Ç¯´Ö¤Ç3³ä12²ó¡Ä¼ã¾¾ÊÙ»á¤¬º£¸å3³ä¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÁª¼ê2¿Í¤È¤Ï¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¼ã¼ê¤Ï¡ÖÇÈ¤¬¤¢¤ê²á¤®¡×
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¼ã¾¾ÊÙ»á¡Ê78¡Ë¤¬10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£3³äÂÇ¼Ô¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¡¢º£¸åÂÇÎ¨3³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ë2ÅÙµ±¤¯¤Ê¤ÉNPBÄÌ»»2173°ÂÂÇ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥×¥í19Ç¯´Ö¤ÇÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¤¬¼Â¤Ë12²ó¡¢ÄÌ»»ÂÇÎ¨.319¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¡È¾®¤µ¤ÊÂçÂÇ¼Ô¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸½Ìò»þÂå¤Î¼ã¾¾»á¡£7Ç¯´Ö»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï4ÅÙ¤ÎA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤âÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼ã¾¾»á¤«¤é¸«¤Æ¡¢º£¸å3³äÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¦¸½ÌòÂÇ¼Ô¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤¿»³ÅÄÆ©¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê74¡Ë¤«¤éºòµ¨.301¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤À¤Ã¤¿µð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸ª¤â¤¤¤¤¤·¡¢¼éÈ÷¤â¤¤¤¤¤·¡¢Â¤â¤¢¤ë¤·¡£¤¢¤È¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡Àô¸ý¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¤Ï66»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.201¡£¤À¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¤Ï³«Ëë2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤¬¤é4·î¤ËÍ··â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¾®±à¡Ê¹Åç¡Ë¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£ÂÇÎ¨¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤È¤â¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¾®±à¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£ÂçÈôÌö¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì»þ¤Ï3³ä¤òÀÚ¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤¤Ã¤Á¤ê´¬¤ÊÖ¤·¤Æ.301¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¡ÖºÇ¸å¤ÎÇ´¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬3³äÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ´¤ê¶¯¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼ã¾¾»á¤ÏÀô¸ý¤Î°ÕÃÏ¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ãæ»³ÎéÅÔ¤À¡×¤È¼«¤é¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯µð¿Í¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¡×¡£Ãæ»³¤ÏÆâÌî¼êÅÐÏ¿¤À¤¬¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤é´·¤ì¤Ê¤¤±¦Íã¼éÈ÷¤Ë¤â½¢¤¡Ö¥é¥¤¥ÈÃæ»³¥é¥¤¥È¡×¤¬¼Â¸½¡£¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ë¹½¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¼ã¾¾»á¡£¡Ö¤½¤ì¤È¡¢°ì°®¤ê¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¡ËÃ»¤¯»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤â·ë¹½¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥¹¥ï¥í¡¼¥º¡É¤Î¼ã¾¾»á¤«¤é¸«¤Æ¸ÅÁã¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç3³ä¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÂÇ¼Ô¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤â·ë¹½¼ã¼ê¤¬¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¼¡¤ÎÆü¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ê¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÇÈ¤¬¤¢¤ê²á¤®¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÁª¼ê¤Ï¤Í¡£¤À¤«¤é¤¹¤°³°¤µ¤ì¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¤¢¤ëÄøÅÙ´èÄ¥¤Ã¤ÆÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤ê¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£