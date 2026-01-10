イラン最後の国王の息子、レザ・パーレビ元皇太子。イランの現状と支援の必要性についてロイター通信のインタビューを受けた後、写真撮影のポーズを取った＝2025年6月23日、パリ/Abdul Saboor/Reuters

（CNN）イランで10日以上にわたって反政府デモが続く中、1979年のイスラム革命で失脚したイラン最後の国王の息子、レザ・パーレビ元皇太子が2日間の全国ストライキを呼びかけた。

亡命中の反体制派指導者であるパーレビ氏はX（旧ツイッター）に、デモ隊に語りかけたものとみられる動画を投稿。「経済の主要部門、特に運輸や石油・ガス、エネルギー部門の労働者と従業員は（土曜日から）全国ストライキを開始する」よう呼び掛けた。イランでは土曜日から1週間の仕事が始まる。

オンライン動画を通じた今回の呼びかけは、イラン各地で混乱が続き、政府がインターネットを遮断する中で行われた。

パーレビ氏は「皆さんにお願いする。旗や写真、国の象徴を掲げて街頭に繰り出し、自分たちの公共空間を取り戻してほしい」と訴えた。

さらに「目標は都市中心部を掌握し、それを維持する準備を整えることだ」と述べ、9日の一連の抗議行動はイラン指導部に強力なメッセージを送るものだったと主張した。

パーレビ氏がイラン国内でどの程度支持を得ているのかは不明。

現在米国を拠点とするパーレビ氏は、40年に及んだ父親の統治が革命により終焉（しゅうえん）を迎えた当時、わずか16歳だった。パーレビ国王の長男に当たり、王位継承順位の筆頭にあった。