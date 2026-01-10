小栗有以（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/10】AKB48の小栗有以が1月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカートから美しい脚を披露し、反響が寄せられている。

【写真】AKBセンター「美しすぎて二度見」美脚輝くミニスカ姿

◆小栗有以、ミニスカセットアップ姿披露


小栗は「今年はミニスカを沢山履きたいと思います」とつづり、ミニスカートからスラリとした美しい脚を際立たせた。ほかにも、パンツスタイルの装いで撮影した写真なども披露している。

◆小栗有以のミニスカショットに反響


この投稿にファンからは「美しすぎて二度見」「破壊力すごすぎる」「完璧スタイル」「可愛すぎる」「脚のラインが綺麗」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】