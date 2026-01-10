熊田曜子、三女の七五三ショットを公開「スゴくイイ写真」「美少女ですね」 着物姿で母娘ショットも
タレントの熊田曜子（43）が10日、自身のインスタグラムを更新。三女（7）の七五三ショットを多数公開した。
【写真】「美少女ですね」着物姿の熊田曜子＆三女の“七五三”母娘ショット
「三女 七五三のお写真が完成したよ」と報告し、10枚の撮影ショットをアップ。三女は水色ベースに淡いピンク色の花がらがデザインされた爽やかな着物姿で、さまざまなポースを披露している。
熊田は「好きなお着物を選んでヘアメイク、着付けをして頂きスタジオで撮影 子供に慣れたスタッフさんがポーズの提案をして下さり楽しく撮影して頂けたおかげで娘は自然な表情ばかりで最高に可愛いっ！どれを額に飾ろうかわくわくしながら選んでるよ」と満足そうにつづり、「私のお着物や着付け、ヘアもいせやさんにお願いしたの 親子写真も撮って頂けて嬉しい」と熊田も着物姿で三女に寄り添う母娘ショットを公開した。
この投稿には、「七五三おめでとうございます」「着物 素敵です」「スゴくイイ写真」「えええーもうそんなに」「子供の成長早いですね」「美女には美少女ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
熊田は2012年4月に一般男性と結婚。同年12月に第1子女児、15年10月に第2子女児を出産。18年6月に第3子女児出産を公表。23年に所属事務所を通じて離婚が成立したことを報告した。
