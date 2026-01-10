最大級のK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』が10日、台北にて開催され、 IVEがレッドカーペットに登場した。

【映像】美脚すぎる！IVEのドレス姿（47分頃〜）

『ゴールデンディスクアワード』は、音源部門とアルバム部門の「大賞」を中心に、過去1年間の音源セールスとレコード販売量を評価する、権威と歴史あるK-POPアワード。これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気を兼ね備えた数々のK-POPアーティストたちが大賞に輝いた。40周年を迎える今年は台湾の台北ドームにて開催された。

プリンセスな衣装で登場

IVEはユジン、ガウル、レイ、ウォニョン、リズ、イソの6人から成るガールズグループで、『第37回ゴールデンディスクアワード』では新人賞とデジタル音源部門を受賞した。

宝石があしらわれたような純白とシルバーのドレスで登場したメンバーたちに視聴者は興奮。「スタイリスト神しかおらん」「品がある」「レベル高」「ウォニョン、プリンセスだわ」「美人すぎ」「美脚やばい」「美しすぎてドキドキする」などの声が上がっていた。

『ゴールデンディスクアワード』にはJENNIEやStray Kids、ENHYPEN、TWS、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONEなど数多くの豪華なアーティストたちが出演、1夜限りのステージを盛り上げる。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）