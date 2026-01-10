¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û³¨Æüµ¤Çà¼Ì¿¿¤Ë¤¦¤Ä¤»¤Ê¤¤áÁÐ»Ò¤Î¼øÆý»ö¾ð¤òÅê¹Æ¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¶¦´¶¡Ö»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤½Ö´Ö¡×
ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤È°é»ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤Î¤´¤í¤ÎÁÐ»Ò¤Ø¤Î¼øÆý»ö¾ð¤ò³¨Æüµ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤Ë¤¦¤Ä¤»¤Ê¤¤¤«¤é³¨¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢³¨Æüµ¤Ç¡Ö¤ª¤È¤¦¤È¤¯¤ó¡×¡Ö¤ª¤Ë¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤Ø¤Î¼øÆý»ö¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äï¤¯¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¥¥é¥¤¤Ç¸«¤ë¤À¤±¤Ç¥Ð¥ÁÀÚ¤ì¤·¤Æ¤¿¡×¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤ÛÆýÉÓ¤«¤é¤Î¼øÆý¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î³¨Æüµ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î3Æü¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê!!¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤á¤¿¤è!!¡×¤È¡¢Ä¾ÀÜ¤Î¼øÆý¤¬½ÐÍè¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ë!!¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤È¤ª¤Ã¤Ñ¤¤Âç¹¥¤¤¹¤®¤ÆºÇ¶á¤Û¤Ë¤å¤¦¤Ó¤ó¥¥é¥¤¡×¤È¡¢Äï¤¯¤ó¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÀ®Ä¹¶ñ¹ç¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤ß¤Ê¤¬¤é¡×¡Ö¥®¥â¥ó·¿¤Ç²¿¤«¤ò¤Ï¤Ê¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë!!¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¥¯¡¼¥¤¥ó¥°¤¹¤ëÉ½¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿Æ¥Ð¥«ËüºÐ¡×¡Ö»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¸ý¤ÎÆ°¤²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÊìÆý¤ò°û¤à¸ý¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ëº£¤À¤±¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¸ý¤ÎÆ°¤µ®½Å¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
