矢野ななか、デジタル限定写真集『透明なファム・ファタル』

若手女優・矢野ななかのデジタル限定写真集『透明なファム・ファタル』（ワニブックス）が2026年1月13日（火）に発売される。

【写真】大学のサークル合宿をテーマに初々しいユニフォーム姿

2005年10月14日生まれの神奈川県出身の矢野ななかは2023年よりグラビア活動開始。1st写真集『ケレン』が2025年発売。これまでの出演作品として、2024年のドラマ『素晴らしき哉、先生！』、ドラマ『タカラのびいどろ』、ドラマ『その着せ替え人形は恋をする』に出演。2025年のドラマ『グラぱらっ！』、『伏龍の王と心貧しき狐たち』、ショートドラマアプリ BUMP『イケないマネジメント術 童貞スタッフの風俗日記』にはヒロイン役で出演。他にもYouTube『佐久間宣行のNOBROCK TV』など多数出演している。

そんな矢野ななかのデジタル限定写真集『透明なファム・ファタル』は19歳のときに撮影されたものであり、大学のサークル合宿をテーマに初々しいユニフォーム姿から、しっとりとした大人の表情を見せる水着シーンまで収録。本書はAmazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入することができる（詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）