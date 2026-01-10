【ミネアポリス＝金子靖志】米中西部ミネソタ州ミネアポリスで住民の女性が移民・関税執行局（ＩＣＥ）職員に射殺された事件で、同州では９日、自治体の庁舎や学校など各地で黙とうがささげられた。

同州のティム・ウォルズ州知事がこの日を「団結の日」と宣言し、追悼を呼びかけていた。

事件現場には９日、多くの人が訪れ、花束を手向けて手を合わせるなどした。近くに住むジェニファー・ロドリゲスさん（２３）は、「ＩＣＥの発砲は正当防衛ではなく殺人行為だ。政権の主張は誰も信じていない」と指摘し、「ＩＣＥ職員が厳罰に処されることを望む」と語った。

事件の捜査は当初、連邦捜査局（ＦＢＩ）と州当局の合同で行う予定だったが、州当局は、証拠資料などの共有を拒まれ捜査から撤退したと明らかにした。

トランプ米大統領は９日の記者会見で、資料共有を拒否した理由について「本来は共有すべきだが、あの州は腐敗している。州知事は無能だ」と一方的に指摘。被害者女性についても「訓練されたプロの扇動者だ」などと主張した。

ミネアポリスでは２０２０年、黒人男性ジョージ・フロイドさんが白人警官の暴行で死亡し、全米に人種差別や警察の暴力に抗議する運動が広がった。地元では２０年の事件と今回の事件を重ねて抗議の声を強める動きが出ている。