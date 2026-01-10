■全国の11日（日）の天気

日本付近は、冬型の気圧配置が強まり、上空には強い寒気が流れ込むでしょう。北日本や日本海側は広く雪が降り、大雪や猛ふぶきとなる所がありそうです。普段、雪があまり降らない九州や山陽、四国でも大雪となって、平地でも積もる所があるでしょう。

11日夕方までの24時間予想降雪量は、東北で60センチ、北陸で50センチ、近畿・中国地方で40センチ、九州北部や四国で25センチなどとなっていて、さらに12日夕方にかけては、東北で100センチ、北陸で70センチ、北海道・関東甲信・近畿で50センチなど、積雪が急激に増える所がありそうです。

また、西日本から北日本では風が非常に強く吹き、猛ふぶきとなる所がありそうです。交通機関が大きく乱れるおそれがあり、警戒が必要です。

朝の気温は、東日本や北日本を中心に平年より高く、北海道でも氷点下の所は少ないでしょう。一方、日中は全国的に10日より低く、西日本では10℃以上低くなる所もありそうです。この冬一番の寒さとなる所もありますので、暖かくしてお過ごしください。

【予想最低気温（前日差）】

札幌２℃ （＋６ ４月上旬）

仙台４℃ （＋４ ４月上旬）

新潟４℃ （＋５ ３月下旬）

東京都心８℃（＋７ ４月上旬）

名古屋５℃ （＋６ ３月中旬）

大阪６℃ （＋５ ３月中旬）

広島２℃ （＋１ 真冬）

高知４℃ （＋３ ２月下旬）

福岡３℃ （−３ 真冬）

鹿児島６℃ （＋３ ２月中旬）

那覇１５℃ （＋２ ２月中旬）

【予想最高気温（前日差）】

札幌３℃ （±０ ３月上旬）

仙台８℃ （−３ ３月上旬）

新潟６℃ （−４ ２月中旬）

東京都心１４℃（−１ ３月中旬）

名古屋７℃ （−５ 真冬）

大阪８℃ （−８ 真冬）

広島６℃ （−９ 真冬）

高知９℃ （−６ 真冬）

福岡７℃ （−１０ 真冬）

鹿児島１０℃（−９ 真冬）

那覇１８℃ （−２ 真冬）

■全国の週間予報

12日（成人の日）も、日本海側は大雪や猛ふぶきの所があり、東北や北陸付近は、積雪が急激に増えそうです。太平洋側は、晴れる所が多いでしょう。

気温は全国的に低く、真冬らしい寒さになりそうです。13日以降も、日本海側は雪や雨の降る日が続き、13日から14日も、北陸や北日本の日本海側は、荒れた天気になりそうです。

太平洋側は、空気の乾燥した冬晴れが続き、火の取り扱いに注意が必要です。