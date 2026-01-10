¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¥ª¥ì¤é¤ÎÈ¢º¬¤â¡×Àï¤¤È´¤¤¤¿¶ðß·Âç³Ø¤Î4Ç¯À¸¤¿¤Á¡¡º´Æ£·½ÂÁ¤Ï°ÕÃÏ¤Î10¶è¶è´Ö¿·¡ÖÆ±´ü¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤Çµß¤ï¤ì¤¿¡×
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2026Ç¯1·î2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÁí¹ç6°Ì¤Î¶ðß·Âç³Ø¡£Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤®¡¢6Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×3¤«¤é³°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥ó¥«¡¼10¶è¤Ç¤Ïº´Æ£·½ÂÁÁª¼ê(4Ç¯)¤¬°ÕÃÏ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¡£Ãç´Ö¤«¤é´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê...¡£·½ÂÁ¤¢¤ê¤¬¤È¤Ê¡×ºÇ¸å¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ
¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Á°²ó·Ð¸³¼Ô¤¬9¿Í»Ä¤êÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¡£ÎÏ¤Î¤¢¤ë4Ç¯À¸¤¿¤Á¤¬¼çÎÏ¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢11·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü¤Î±ýÏ©¤Ç¤Ï¡¢Í£°ì4Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿µ¢»³ÐÒÂçÁª¼ê(4Ç¯)¤¬3¶è¶è´Ö2°Ì¤Î²÷Áö¡£¤·¤«¤·4¶è¤¬¶ì¤·¤¤Áö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢2Æü¤Î±ýÏ©¤ò7°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£4Ç¯À¸3¿Í¤¬Æþ¤ê¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹3Æü¤ÎÉüÏ©¡£6¶è»³²¼¤ê¤Ç°ËÆ£ÁóÍ£Áª¼ê(4Ç¯)¤¬¶è´ÖµÏ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È3ÉÃ¤ËÇ÷¤ë¶è´Ö2°Ì¤Î²÷Áö¤Ç¡¢½ç°Ì¤ò6°Ì¤Ø¾å¤²¤Þ¤¹¡£7¶è¤Ç¤ÏºÆ¤Ó7°Ì¤ËÍî¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢8¶è¤Î±ØÅÁ¼ç¾¡¦»³ÀîÂóÇÏÁª¼ê(4Ç¯)¤¬¶è´Ö4°Ì¤ÎÎÏÁö¡£10¶è¤Ç¤Ï1¤«·îÁ°¤ËÂç¤¿¤¤¹ü¤ÎÈèÏ«¹üÀÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦º´Æ£Áª¼ê¤¬°ÕÃÏ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤È¡¢Áí¹ç6°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëº´Æ£Áª¼ê¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó»³ÀîÁª¼ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ìÂÔµ¡½ê¤Ø¡£¥±¥¬¤«¤é¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤Û¤É¤ÎÎý½¬¤·¤«ÀÑ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ãç´Ö¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê...¡£·½ÂÁ¤¢¤ê¤¬¤È¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿·Þ¤¨¤¿4Ç¯À¸¤ÎÃæ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¥ª¥ì¤é¤ÎÈ¢º¬¤â...¡£¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö·½ÂÁ¤¬¤¤¤¤½ª¤ï¤êÊý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£Áª¼ê¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ÏÀ¤Âå¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¶ðß·Âç³Ø¤ØÆþ³Ø¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦¤Ç¤Î¾¡Éé¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤ËÎ¦¾å¤ä¤á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¥±¥¬¤È¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤¡¢º´Æ£Áª¼ê¤Î¿´¤ò¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±´ü¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Ãç´Ö¤¿¤Á¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤«¤é¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4Ç¯À¸¤ÎÆ±´ü¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤Çµß¤ï¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÍ¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤Ë¶¥µ»¤òÂ³¹Ô¡£¶ðß·Âç³Ø¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡£±ØÅÁ¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Â¾¤Î¿Í¤¬Æþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¶ðß·Âç³Ø¤Ç¿Í´ÖÅª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡£Ãç´Ö¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¡Èå«¡É¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤Ï±ØÅÁ¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¤ß¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£