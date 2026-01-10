俳優松平健（72）とお笑いタレント、コロッケ（65）が10日、東京・明治座で同日に開幕した「松平健×コロッケ 45周年特別公演」舞台公開＆取材会に出席した。

コロッケの芸能生活45周年の節目を記念し、松平の代表作の時代劇「暴れん坊将軍」の演劇と、「マツケンサンバ」などを披露する「マツケン・コロッケのゴールデンパラダイス」の音楽ショーの2部制で届ける。

松平は「すごく良い作品になったんじゃないかなと思います。『暴れん坊将軍』ではコロッケさんも出てお笑いの楽しい場面をたくさん演じていただいています。千秋楽まで元気に頑張りたい」と意気込み、コロッケも「1つの番組を見ているようなものですよね。暴れん坊将軍に出るのは夢のまた夢でした。自分なりに一生懸命挑んでおりますし、ショーでも自分の時間もいただいていて、45周年の集大成をみせられるよう頑張りたい」と力を込めた。

コロッケは松平について「裏ではおちゃめな部分があったり、表では見せない顔があります」と語り「座長が優しいと、その空気がそのまんま座組の空気になっていきますから。一緒にできて縁起が良いです。これからも勝手にお邪魔すると思うので、よろしくお願いします」と笑わせた。

舞台本番前だが、お正月休みはあったといい、松平は「セリフも覚えないといけないので、今年はあんまり休んでいないですね。稽古期間も少なかったんですよ。焦って初日を迎えましたが、何とか形になって良かったなと思っております」と笑顔。コロッケも「正月どころじゃないですよ。セリフ覚えたり、やらなきゃいけないことが多すぎて。一昨日までセリフ忘れてましたから。久本（雅美）さんがいると『あんたの番だよ』って、本番で言われますからね」と笑った。

芸能生活45周年を迎えても「芸能界は45周年以上の方がまだまだ多いので」と語り「レギュラー番組もヒット曲もないのに、人のヒット曲で、モノマネで生きていますからね。みなさんにあやかってここまでこさせていただいた」と感謝も口にした。「申し訳ないですっていう人生がまだ延びるよう、できるだけ本人に会わないように。野口五郎さんとか。岩崎宏美さんはメル友なので大丈夫です。大丈夫っていうのも変ですけど」と笑いを誘った。

自身のモノマネ精神についても明かし「モノマネで満足したことないんです。不満の連続で。満足したと思ったらまた新しい不満が出てくるので。繰り返しやっているうちに45年たったなと思います」と振り返っていた。

今年は午（うま）年。抱負については「コロッケは“午れ変わる”ということでいきたいと思います」と見据え「来ていただいて後悔させない公演になっていると思いますので、ぜひ足を運んでください」と呼びかけた。