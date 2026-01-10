54歳美魔女モデル・大河内志保が「美しすぎ」 ミニスカ姿が「スタイル抜群」 元夫は新庄剛志
タレントでモデルの大河内志保が9日までに、インスタグラムを更新。自身の近影を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】54歳美魔女モデル・大河内志保が「スタイル抜群」、ショーパン“美脚”ショットも（5枚）
SNSにて自身のスタイル抜群な近影を度々披露し、称賛の声が寄せられている大河内。今回は黒のミニスカ姿を披露。カメラに向かってクールな表情を向けた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎ」などの声が寄せられている。
大河内は、日本ハムの新庄剛志監督と2000年に結婚し、2007年に離婚。現在は、モデルやタレントとして活躍中。
引用：「大河内志保」インスタグラム（@okouchi_shiho）
