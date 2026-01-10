Nothing’s Carved In Stone、4年3ヶ月ぶりフルアルバム『Fire Inside Us』を3月リリース
Nothing’s Carved In Stoneが3月4日、ニューアルバム『Fire Inside Us』をリリースすることが発表となった。フルアルバムのリリースは『ANSWER』以来約4年ぶり、通算12枚目となる。
coldrainのMasatoをフィーチャリングに迎えた「All We Have feat. Masato (coldrain)」、「May」「Everything」など先行シングル3曲を含む全10曲のトラックリストについては後日発表される予定だ。
仕様は初回限定盤、通常盤、Warner Music Storeのみで取り扱いとなるWarner Music Store限定豪華盤の3種類。初回盤のBlu-rayには2024年8月の日比谷野外大音楽堂公演＜Live at 野音 2024＞の模様がフルサイズで収録される。
Warner Music Store限定豪華盤には、＜Live at 野音 2024＞、＜Perfect Sounds 〜Fast & Loud Tracks〜 at SHIBUYA CLUB QUATTRO＞(2025年)、＜BRIGHTNESS TOUR FINAL at Zepp DiverCity (TOKYO)＞(2024年)といった計3本のライブ映像をBlu-rayに収録。さらに上記公演にて撮影されたライブショット、アルバムレコーディング時のビハインドショット、この作品の全容についてメンバーが語る約2万字のスペシャルインタビューを掲載した“60ページフォトブック”、メンバーのプリントサインが入った“LPサイズジャケットクリアポスター”が封入される予定だ。
アルバムリリースに伴って全国ツアー＜Fire Inside Us Tour＞の開催が決定した。同ツアーは3月14日の神奈川・Yokohama Bay Hallを皮切りに、4月22日の東京・Zepp DiverCity(TOKYO)まで全国11公演を予定している。チケットのオフィシャル先行受付は1月10日18:00から。
■12thフルアルバム『Fire Inside Us』
2026年3月4日(水)リリース
※CD(全3種類) / デジタル
予約・購入リンク：https://NCIS.lnk.to/fireinsideus
【初回限定盤(CD+Blu-ray)】
WPZL-32267/8 ￥7,700(税込)
◯映像収録内容：『＜Live at 野音 2024＞ at 日比谷野外大音楽堂』
【通常盤(CD)】
WPCL-13737 ￥3,300(税込)
【Warner Music Store限定豪華盤(CD＋3Blu-ray)】
WPZL-60090-3 ￥29,800(税込)
※ワーナーミュージック・ストア(https://store.wmg.jp/)のみでの取り扱い
※数量限定商品
※豪華三方背スリーブケース仕様(LPサイズ)
◯映像収録内容：
・『＜Live at 野音 2024＞ at 日比谷野外大音楽堂』
・『＜Perfect Sounds 〜Fast & Loud Tracks〜＞ at SHIBUYA CLUB QUATTRO』
・『＜BRIGHTNESS TOUR FINAL＞ at Zepp DiverCity (TOKYO)』
◯封入特典：
・60Pフォトブック(ライブショット+Album Recordingビハインドショット+スペシャルインタビュー)
・LPサイズジャケットクリアポスター(メンバープリントサイン入り)
※特典詳細は予定。仕様が変更になる可能性がございます。
▼収録曲
「All We Have feat. Masato(coldrain)」
「May」
「Everything」
を含む全10曲収録
●CDショップ先着購入特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天BOOKS：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：サコッシュ
・その他CDショップ：B2ポスター
■＜Nothing’s Carved In Stone “Fire Inside Us Tour”＞
3月14日(土) 神奈川・Yokohama Bay Hall
3月20日(金/祝) 北海道・札幌PENNY LANE24
3月22日(日) 宮城・仙台Rensa
3月28日(土) 福岡・DRUM LOGOS
3月29日(日) 香川・高松DIME
4月04日(土) 石川・金沢EIGHT HALL
4月05日(日) 長野・CLUB JUNK BOX
4月12日(日) 岡山・岡山YEBISU YA PRO
4月18日(土) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
4月19日(日) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
4月22日(水) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
▼チケット
一般 5,500円 / 学割 3,800円(+1D)
【RULE’s先行】
受付期間：1月10日(土)18:00〜1月18日(日)23:59
https://fc.ncis.jp/
【オフィシャル先行】
受付期間：1月10日(土)18:00〜1月25日(日)23:59
https://eplus.jp/ncis-hp/
ツアー詳細：https://www.ncis.jp/
■＜SPECIAL ONE-MAN LIVE “BEGINNING 2026” feat.『echo』＞
2月27日(金) 東京・豊洲PIT
▼チケット
一般 5,500円 / 学割 3,800円
【先着先行】
受付期間：1月10日(土)12:00〜1月27日(火)23:59
https://eplus.jp/ncis/
