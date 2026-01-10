■12thフルアルバム『Fire Inside Us』

2026年3月4日(水)リリース

※CD(全3種類) / デジタル

予約・購入リンク：https://NCIS.lnk.to/fireinsideus

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】

WPZL-32267/8 ￥7,700(税込)

◯映像収録内容：『＜Live at 野音 2024＞ at 日比谷野外大音楽堂』

【通常盤(CD)】

WPCL-13737 ￥3,300(税込)

【Warner Music Store限定豪華盤(CD＋3Blu-ray)】

WPZL-60090-3 ￥29,800(税込)

※ワーナーミュージック・ストア(https://store.wmg.jp/)のみでの取り扱い

※数量限定商品

※豪華三方背スリーブケース仕様(LPサイズ)

◯映像収録内容：

・『＜Live at 野音 2024＞ at 日比谷野外大音楽堂』

・『＜Perfect Sounds 〜Fast & Loud Tracks〜＞ at SHIBUYA CLUB QUATTRO』

・『＜BRIGHTNESS TOUR FINAL＞ at Zepp DiverCity (TOKYO)』

◯封入特典：

・60Pフォトブック(ライブショット+Album Recordingビハインドショット+スペシャルインタビュー)

・LPサイズジャケットクリアポスター(メンバープリントサイン入り)

※特典詳細は予定。仕様が変更になる可能性がございます。

▼収録曲

「All We Have feat. Masato(coldrain)」

「May」

「Everything」

を含む全10曲収録

●CDショップ先着購入特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天BOOKS：アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング：サコッシュ

・その他CDショップ：B2ポスター