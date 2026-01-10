ホロライブ・夏色まつり、ゲーム『ホロドリ』でカバーCEO・谷郷氏の夢が叶ったことに喜び「めちゃくちゃエモい」
「ホロライブ」所属のVTuber・夏色まつりさんが、9日までにエックスを更新。「ホロライブ」のリズムゲーム『hololive Dreams（以下、ホロドリ）』によって、運営元のカバー株式会社CEO・谷郷元昭氏の夢が叶ったことを投稿した。
【写真】谷郷元昭氏の夢の成就に喜ぶ夏色まつりさん
『ホロドリ』は、「ホロライブ」所属の総勢50名以上のタレントが参加する、ホロライブ初の公式スマートフォン向けゲーム。「ホロライブ」の音楽を誰でも気軽にリズムゲームとして楽しむことができ、配信時期は今後発表予定となっている。
まつりさんは今回の投稿で「デビューしてすぐYAGOOに会った時いつかホロライブの音ゲーをだしたいって言ってたの忘れてないよ。本当に嬉しい」とコメントし、デビュー当時のことを交えつつ、谷郷氏の夢が叶ったことへの喜びを語った。
この投稿にはファンから「めちゃくちゃエモい」「自分もホロライブの音ゲー出たらいいなって思ってたから嬉しい」「嬉しいね 早くプレイしたい！」「ホロ好きで音ゲーも好きなら、これは絶対にハマるの確定してるよね！」など、感動や期待の声が集まっている。
引用：「夏色まつり」エックス（＠natsuiromatsuri）
【写真】谷郷元昭氏の夢の成就に喜ぶ夏色まつりさん
『ホロドリ』は、「ホロライブ」所属の総勢50名以上のタレントが参加する、ホロライブ初の公式スマートフォン向けゲーム。「ホロライブ」の音楽を誰でも気軽にリズムゲームとして楽しむことができ、配信時期は今後発表予定となっている。
この投稿にはファンから「めちゃくちゃエモい」「自分もホロライブの音ゲー出たらいいなって思ってたから嬉しい」「嬉しいね 早くプレイしたい！」「ホロ好きで音ゲーも好きなら、これは絶対にハマるの確定してるよね！」など、感動や期待の声が集まっている。
引用：「夏色まつり」エックス（＠natsuiromatsuri）