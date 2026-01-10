相田翔子

　俳優・歌手の相田翔子が、10日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから反響が集まった。

【写真】相田翔子「冷凍庫や野菜室の使い切りメニュー」　過去の料理投稿も（24枚）

　高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。

　今回の投稿では「昨夜は冷凍庫や野菜室の使い切りメニューでお夕飯」「肉じゃがと小アジの唐揚げと　主婦の先輩から毎年恒例で作って頂く　きんぴらごぼうも美味しく頂きました」と、手作り料理を投稿。ファンからは「美味しそう」などの声が寄せられた。

引用：「相田翔子」ブログ