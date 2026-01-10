170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、ショートパンツのルームウェア姿が「スタイル抜群」「めっちゃ可愛い」
「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が、10日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露した。
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段から、圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し、注目を集めている。先日は水着姿を披露し話題を呼んだ。
今回は「#週末 #ルームウェア」とつづり、ミニ丈の真っ白なルームウェア姿を披露。カメラに向かってクールな表情を見せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛い」などのコメントが集まっている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
