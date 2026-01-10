「なんか白髪増えてきた、、」ならコレ！【40・50代】楽なのにシャレる♡「ハイライトボブ」

白髪が気になりはじめたら、無理に隠すよりも自然になじませるのが今のトレンド。ハイライトを効かせたボブなら、立体感や明るさを足しながら白髪をぼかし、伸びてきても境目が目立ちにくく仕上がります。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、ラクさとおしゃれ感を両立したハイライトボブをご紹介します。

くすみベージュで柔らかく見せる外ハネボブ

くすみベージュをベースにした外ハネボブ。毛先を外へ流しながら全体をくしゃっとラフに動かして、立体感をプラスしています。さりげなく入れたハイライトが全体に溶け込み、白髪も浮きにくい印象です。明るすぎないトーンなので、派手にならず柔らかな雰囲気に仕上がっています。

レイヤーで軽さを出したアッシュベージュロブ

ストレートタッチでも、レイヤーで作った繊細な毛束が揺れ、軽やかな印象に見えます。そこへベージュ系のハイライトを重ねることで、抜け感をプラス。コントラストを抑えた色設計なので、白髪ともなじみやすく、自然なトーンアップが叶っているようです。落ち着きと今っぽさのバランスが取りやすいデザインです。

明るめハイライトで表情が出る外ハネミニボブ

外ハネに仕上げたコンパクトなミニボブ。グレージュをベースに、明るめのベージュハイライトをたっぷり入れています。筋感ははっきりしていますが、色味が近いため、全体に自然になじむ印象に。白髪を含めて明るさを散らすことで、軽やかさと動きが際立ちます。短めでも大人可愛い雰囲気を保ちやすいスタイルです。

光を含んで奥行きが出る丸みボブ

グレージュをベースにした丸みボブに、明るめベージュの細いハイライトを重ねたデザイン。ベースカラーが影の役割を果たし、ハイライトが光を含むことで、艶と奥行きが感じられます。ストレートタッチでも立体感が出やすく、白髪も自然にぼやけた印象に。落ち着いたトーンながら、こなれて見えるバランスが魅力です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里