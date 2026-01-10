3ピースロックバンドDURANが本日1月10日、楽曲「Black Skinhead」のミュージックビデオを公開した。

同曲は、2025年11月21日リリースのアルバム『Vornak』に収録されたカニエ・ウエストのカバーナンバーだ。黒人の視点から、社会への違和感や怒りや抑圧に対する反骨心をさらけ出しながら、目の前に立ちはだかる壁を打ち壊そうとするエネルギーを放つ。「その剥き出しの衝動と、抗うことをやめない強烈なパワーに強く惹かれた」とはDuran(Vo＆G)の言葉だ。

公開されたミュージックビデオは、ライブパフォーマンス映像で構成されたもの。原曲が持つメッセージを真正面から受け止めつつ、DURANバンドならではの解釈とサウンドで再構築された「Black Skinhead」の覚悟と衝動が、ライブならではの空気とともに映像に刻み込まれた。ステージ上で爆発する生々しい熱量や緊張感がそのまま切り取られた仕上がりだ。

■＜DURAN Vornak Tour＞

1月15日(木) 京都磔磔

2月09日(月) 神戸PUB CHELSEA

2月10日(火) 広島Billiard & Cafe Bar Hammer

2月11日(水祝) 岡山DOGVUILT

2月12日(木) 滋賀Live & Music Space 奏~ Kanade ~

3月08日(日) 梅田Shangri-La w/ 清

3月09日(月) 名古屋CLUB UPSET

3月11日(水) 淡路島LiveHall Dolly’s

4月04日(土) 金沢Music Bar JealousGuy

4月05日(日) 能登 ＜FREE LIVE＞

4月06日(月) 長野ライブレストラン ビアホールトピ

5月04日(月祝) 新代田FEVRE w/Boris

6月04日(木) Philippines・70’s bistro Quezon City

6月05日(金) Philippines・Calle Uno Baguio City

6月06日(土) Philippines・Baguio City

6月09日(火) Philippines・Las Piñas City

6月10日(水) Philippines・Sta. Rosa City

6月11日(木) Philippines・Social House Circuit Makati City

6月19日(金) Thailand・Bangkok City

6月21日(日) Thailand・Nonthaburi City

6月23日(火) Thailand・Bang San City

and more…

